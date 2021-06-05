24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Ödül Töreni sanatçı ve sanatseverlerle buluştu

-Törenden ve katılımcılardan görüntü

-Konuşmalar

-Ödüllerin verilmesi

-Toplu fotoğraf



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla düzenlenen “24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Ödül Töreni” çok sayıda sanatçı ve sanatseveri Başkent’te bir araya getirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla düzenlenen “24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Ödül Töreni” çok sayıda sanatçı ve sanatseveri Başkent’te bir araya getirdi. Yetkin Dikinciler ve Şenay Gürler’in sunuculuğunu yaptığı ve CerModern’de pandemi kuralları gözetilerek düzenlenen festivalin açılış ve ödül törenine; Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç da katıldı.

Ödüller sahiplerini buldu Bu yıl 24'üncü kez gerçekleştirilen Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde Onur Ödülleri oyuncu Nur Sürer ve oyuncu-şarkıcı Zuhal Olcay’a verildi.

Uçan Süpürge Vakfı tarafından ödül töreninde sanata ve sanatçıya verdiği desteğin yanı sıra festivalin yapılmasında sağladığı katkılardan dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür plaketi verildi.

Büyükşehir Belediyesi adına plaketi alan Genel Sekreter Reşit Serhat Taşkınsu törende şöyle konuştu: “Öncelikle sözlerime Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın saygı ve selamlarını ileterek başlamak istiyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara’yı sanat ve kültürün başkentine dönüştürme yolundaki kararlılığımız devam ediyor. 24. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivaline destek vermekten ve açılışında yer almaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sizlere sanat dolu ve kültür dolu bir hafta diliyor, bu plaketi almaktan da mutluluk duyuyorum.” Uçan Süpürge Vakfı’nın kendileri için en değerli bileşenlerinden biri olduğunu ve toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi alan tek kent konseyi olduklarını söyleyen Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, “Ankara’da biliyorsunuz bir dönüşüm oldu. Toplumun bütün kesimleri aynı masada toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın çağrısıyla 600’e yakın kamu kuruluşu ve özel sivil toplum örgütü, vakıflar ve bütün sosyolojiler bir araya geldi, aynı masanın etrafında toplandı. Bugüne kadar birbirine mesafeli olan insanlar birbirlerinin ne kadar iyi insanlar olduklarını anladılar. Bizim bileşenlerimizden biri olan Uçan Süpürge Vakfı en değerli bileşenlerimizden biri. Ankara Kent Konseyi toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi alan tek kent konseyi. Bu açıdan bütün bileşenlerimize teşekkür ediyorum. Ankara’nın kültür sanat aşkını yeniden dirilten Mansur Yavaş’a ve diğer tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

