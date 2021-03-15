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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
24 saat kala karantinayı ihlal edince polise yakalandı

24 saat kala karantinayı ihlal edince polise yakalandı

- Sürücünün aracıyla beklemesi

Koronavirüs Hastane Karantina Akalan Polis Ekipleri 

-- Ambulansın gelişi
-- Polis ekipleri
-- Sürücünün aracından inmesi
-- Sağlık ekiplerinin polislerle görüşmesi
-- Sürücünün araca binmesi

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta 24 saat kala karantinayı ihlal eden vatandaş, polis uygulama noktasında yakalandı. olay yerine çağrılan filyasyon ekibinin müdahalesiyle hastaneye götürülen sürücü ardından izole edilmek üzere evine götürüldü. Edinilen bilgiye göre olay Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. 43 yaşındaki V.G.'nin bir süre önce koronavirüs testi pozitif çıktı. Evde izole olan V.G., karantina süresinin bitmesine bir gün kala aracına binerek kent merkezine indi. Bu sırada polis ekiplerinin uygulamasına takılan sürücünün Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında izole olduğu ortaya çıktı. Bir süre aracında bekletilen sürücü için olay yerine sağlık ve filyasyon ekipleri sevk edildi. Ambulansa bindirilen V.G. önce hastaneye sona da izole edilmek üzere yurda götürüldü. (SÖ-OA
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