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24 bin kişiyi zehirleyecek 2,5 kilo uyuşturucu, hoparlör ve bebek bezinden çıktı
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
24 bin kişiyi zehirleyecek 2,5 kilo uyuşturucu, hoparlör ve bebek bezinden çıktı

24 bin kişiyi zehirleyecek 2,5 kilo uyuşturucu, hoparlör ve bebek bezinden çıktı

hoparlörde narkotik köpeğinin arama yapmasından görüntü

Bağımlılık İnsan Vücudu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Harekete Geç 

-hoparlör içerisinden uyuşturucu madde çıkmasından görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de hoparlör içine ve bebek bezi içerisinde sarılarak gizlenmiş 24 bin kişiyi zehirleyebilecek tesirde toplam 2 kilo 423 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik timleri çevre illerden kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleşeceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kente giriş yapan iki şüpheli aracı takibe alan ekipler kısa süreli takibin ardından araçları durdurdu. Narkotik madde arama köpeği Jiby ile yapılan aramalarda ortaya çıkan görenleri hayrete düşürdü. Araçta bulunan hoparlör içerisinde gizlenmiş 1 kilo 439 gram metamfetaminnin ve şüpheliye ait çantanın astar bölümünde bebek bezi içerisine sarılarak gizlenmiş 982 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Düzenlenen operasyonda, bağımlılık yapıcılığı son derece yüksek olan, insan vücudunda tamiri mümkün olmayan hasara yol açtığı ve kullanımının devam etmesi halinde ölüme sebebiyet verdiği uzmanlarca açıklanan, yaklaşık 24 bin kişiyi zehirleyebilecek miktarda toplam 2 kilo 423 gram maddesi yakalanmıştır” ifadeleri kullanıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (FP-MB-Y)
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