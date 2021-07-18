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23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Hükümlünün adliyeye götürülmesi

Akalan Hapis Cezası Hırsız Dolandırıcılık 

-Hükümlünün adliyeye alınması

( ADANA ) ADANA

- Adana’da “hırsızlık ve dolandırıcılık” suçlarından 23 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, ‘hırsızlık’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından 23 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Halil A.’nın(41) yakalanması için çalışma başlattı. Merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi’nde saklandığı tespit edilen Halil A., adrese düzenlenen baskınla yakalandı. Halil A., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü.
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