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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
23 yıl hapis cezası bulunan şahsı hastane personeli kılığındaki polisler böyle yakaladı

23 yıl hapis cezası bulunan şahsı hastane personeli kılığındaki polisler böyle yakaladı

Güvenlik kamerası görüntüleri

( KONYA ) KONYA

Hastane Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Güvenlik Kamerası Hapis Cezası 


- Konya'da, hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi hastane personeli kılığına giren polislerce yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve yağma suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emrah K'nin (35), eşini hastaneye götürdüğü yönünde bilgiye ulaştı. Hastanenin temizlik personeli kılığına giren polisler eşini muayeneden çıkaran şahsı yakaladı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken şaşkınlık yaşayan Emrah K. İşlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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