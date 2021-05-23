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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
23 yaşındaki motosiklet tutkunu gencin feci ölümü

23 yaşındaki motosiklet tutkunu gencin feci ölümü

-Aktüel kamera-

İlk Müdahale İstinye Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olay yeri
-Röportaj
-Genel ve Detay
--Cep telefonu-
-Motosikletle tek teker üzerinde gitmesi
--Foto-
-Olay yeri fotoğrafları
-Gencin fotoğrafları

( İSTANBUL -ÖZEL)- İstinye’de cadde üzerinde motosikletle iş yerine giden genç kaza yaptı- Kaldırıma çarpması sonucu kaskı başından çıkan genç metrelerce sürüklendi- Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet tutkunu genç hayatını kaybetti İSTANBUL

- İstinye’de motosikletiyle işyerine giden motosiklet tutkunu 23 yaşındaki genç, kaldırıma çarparak kaza yaptı. Kaskı başından çıkarak metrelerce sürüklenen genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gençten geriye mega kentin çeşitli noktalarında motosikletiyle tek teker üzerinde giderek “Ölümle çok burun buruna geldik ama kafa kafaya çok verdik” notuyla paylaştığı anlar kaldı.Kaza, dün saat 08.00 sıralarında Sarıyer İstinye’de meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde Yamaha marka 34 CJJ 978 plakalı motosikletiyle trafiğe çıkan 23 yaşındaki kargo görevlisi Nurbaki Gencel, iş yerine gitmek üzere cadde üzerinde seyretmeye başladı.
Genç sürücü bir süre sonra boş yolda gidon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Yere savrularak metrelerce sürüklenen genç, kaskının başından çıkması sonucu ağır şekilde yaralandı.Metrece sürüklenen genç hayatını kaybettiKazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan Nurbaki Gencel yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri ise tutanak tuttuktan sonra motosikleti çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürdü.Hayatını kaybeden gençten geriye mega kentin çeşitli noktalarında motosikletiyle tek teker üzerinde giderek “Ölümle çok burun buruna geldik ama kafa kafaya çok verdik” notuyla paylaştığı anlar kaldı. Öte yandan, önceki hafta Pazar günü ise Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’nde ise 22 yaşındaki Ebubekir Sözcü, motosikletiyle tek tekerlek üzerinde gittiği esnada kaza yaparak feci şekilde can vermişti.
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