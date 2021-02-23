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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

- Olayın yaşandığı yerden detaylar

Psikoloji Cenaze Otopsi Raporu 

-- Adli tıptan detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te, 23 yaşındaki genç evlerinin önündeki ağaca asılı halde ölü bulundu. Olay, Şahinbey ilçesine bağlı 60. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen M.A.K., dün akşam saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Sabah evden çıkan yakınları tarafından ağaçta asılı olarak bulunan M.A.K’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis tarafından olay yerinde yapılan inceleme sonrası Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan M.A.K.’nin cenazesi burada yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Talihsiz gencin cenazesinin yarın Asri Mezarlıkta defnedileceği öğrenildi. Öte yandan intihar ettiğinden şüphelenilen M.A.K.’nin kesin ölüm nedeni, otopsi raporu sonrası ortaya çıkacak. (RY-SVY-
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