- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bakü’de kutlandı

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

-Çocuklardan detay

-Cahit Bağcı'nın konuşması

-Detaylar

-Çocukların Büyükelçi koltuğuna oturması

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( BAKÜ ) BAKÜ



- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 101. yıl dönümü Azerbaycan’da kutlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Türkiye Bakü Büyükelçiliğinde tören düzenlendi.

Büyükelçiliğin bahçesindeki Mustafa Kemal Atatürk’ün büstü önünde gerçekleştirilen törene Türkiye Bakü Büyükelçiliği görevine atanan Cahit Bağcı, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, müşavirler ve büyükelçilik çalışanları, çocuklar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Cahit Bağcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yıl dönümü ve gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle katılımcıları tebrik etti. 23 Nisan’ın anlamının büyük olduğuna vurgu yapan Bağcı, “Çanakkale destanlarında ortaya koyulan irade, istiklal harbimizle ateşi yakılan bağımsızlık mücadelemiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluşuyla taçlanmış kurtuluş savaşımız sırasında milletimizin iradesini hakim kılma yolunda büyük gayretlerle açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi istiklalimiz ve istikbalimiz için son derece önemli kararların alındığı, kurtuluş savaşını ve milli mücadeleyi yöneten bir çatı niteliğine haiz olmuştur. Böylelikle milli egemenlik temelinde bağımsızlık ruhu tüm yurda yayılmıştır” dedi.

“15 Temmuz gecesi Türk halkının güçlü iradesiyle egemenliğine sahip çıktı” 15 Temmuz gecesi Türk halkının güçlü iradesiyle egemenliğine sahip çıktığını belirten Bağcı, “Nitekim kuruluşundan bugüne darbe, cunta, muhtıra gibi vesayet girişimleri ile karşı karşıya kalan millet iradesi ve demokrasimiz 15 Temmuz 2016 gecesi bir kez daha devlet ve millet düşmanı hain FETÖ'cülerin terör saldırılarına maruz kalmış, yüce meclisimiz kendi savaş uçakları tarafından bombalanmıştır. Darbecilere karşı koyarak göğüslerini siper eden 250 vatan evladımız şehit edilmiş, 2 binden fazla insanımız yaralanarak gazi olmuştur. Milletimiz 100 yıl önce olduğu gibi 15 Temmuz gecesi de egemenliğine sahip çıkarak iradesini tüm dünyaya güçlü bir şekilde göstermiş ve bir demokrasi zaferi olarak şanlı tarihimizde yerini almıştır” diye konuştu.

"Dost ve kardeş Azerbaycan’da Türkiye sevgisini yakından görme fırsatı buldum" Bağcı konuşmasını şöyle sürdürdü: "Dost ve kardeş Azerbaycan’a geldiğim ilk günden itibaren Türkiye sevgisini yakından görme fırsatı buldum. Gazi Mustafa Atatürk’ün armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı can Azerbaycan'da kutlamakta bu yönüyle ayrı bir anlam taşımaktadır. Bu yıl 23 Nisan, ayrıca Azerbaycan’ın geçtiğimiz yıl Vatan Muharebesi’nin ardından kutladığımız ilk 23 Nisan olarak da özel bir anlama sahiptir. Nitekim 44 günlük Vatan Muharebesi’nde Azerbaycanlı kardeşlerimiz ulusal egemenliğinin anlamını ve kutsiyetini Azerbaycan topraklarını 30 yılı aşkın süren Ermeni işgalinden kurtararak ortaya koymuş oldular. Bu yolda şehit düşen tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizin ruhları şad mekanları cennet olsun, zaferleri kutlu olsun. Tek millet, iki devlet olan Türkiye ve Azerbaycan’ın her karış toprağı bizler içinde kutsaldır. Kutsan vatanlarımızı çocuklarımıza miras bırakmak bizlerin de görevidir. Bu yönüyle de 23 Nisan yarınları emanet edeceğimiz, çocuklarımıza ithaf edilmiş bir bayram olarak ayrı bir değeri sahiptir. Burada öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz anayurtlarından uzakta olmakla birlikte kardeş topraklarda eğitim görmekte ve görev yapmaktalar bu vesileyle kendilerine de başarılar diliyorum" dedi.





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