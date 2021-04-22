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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
23 Nisan'ı kutlayan öğrencilere polislerden sürpriz

23 Nisan'ı kutlayan öğrencilere polislerden sürpriz

Polis ekiplerinin öğrencilerle resim yapması

Kutlay Memur Polis Ekipleri Öğrenciler Irak 

-Minik öğrencilerin polis motosikletine binmeleri
-Polis ekiplerinin giderken öğrencilerin el sallması
-Emniyetten alınan görüntü

( SAKARYA )-Polisler çocukların 23 Nisan eğlencelerine eşlik etti-Birlikte resim yapıp dans ettiler, polis motosikletine bindiler SAKARYA

- Salgın tedbirleri kapsamında 23 Nisan’da getirilen kısıtlama öncesinde etkinlik düzenleyen anaokulu öğrencilerine Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları eşlik etti. Ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs salgını ile mücadelede tedbirler elden bırakılmıyor. Tedbirler kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü tam kapanma kararı alındı. Bu karar doğrultusunda 23 Nisan etkinliklerini 22 Nisan günü yapan anaokulu öğrencilerine, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları eşlik etti. Minik öğrencilerin sevinçlerine ortak olan polis ekipleri, okulun bahçesinde resim yaparak müzik eşliğinde dans ettiler. Gerçekleşen etkinlikte ise minikler polis ekiplerinin motosikletlerine binerek sirenlerini çaldı ve onlarla birlikte fotoğraf çekindi. Salgın tedbirleri kapsamında gerçekleşen etkinlikte ise öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu.
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