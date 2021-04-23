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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
23 Nisan’ı balkonlarda kutladılar

23 Nisan’ı balkonlarda kutladılar

Saygı duruşu ve istiklal marşı

Kutlay Saygı Duruşu İstiklal 

-Çocukların coşkusu
-Röportaj

( BURSA ) BURSA

- Pandemi nedeniyle kısıtlı şekilde yapılan 23 Nisan etkinliklerine Bursa’daki site sakinleri, çocuklar için alternatif bir kutlama etkinliği düzenledi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bu yıl pandemi nedeniyle geniş katılımlı etkinlikler yapılamazken, Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir sitede çocukların 23 Nisan’ı kutlayabilmesi adına etkinlik düzenlendi.
Çocukların bayrak ve balonlarla eşlik ettiği 23 Nisan etkinliğinde site sakinleri balkonlarını bayraklarla donattı. Kurulan özel ses sistemi sayesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, çocuklar arkadaş ve aileleri ile birlikte 23 Nisan şarkılarını hep bir ağızdan söyleyerek günün coşkusuna ortak oldu.
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