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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
23 Nisan doğumlu çocuklara “online” sürpriz

23 Nisan doğumlu çocuklara “online” sürpriz

Başkan Altay’ın çocukların doğum gününü kutlaması

Kutlay Doğum Günü Online Dünya Çocukları Konferans 

-Başkan Altay'ın konuşması
-Ekrandan görüntü
-Başkan Altay'dan farklı zamanlarda çekilen çocuklara kitap ve hediye verdiği görüntülerden detay

( KONYA ) - Konya’da 23 Nisan çevrimiçi kutlandı KONYA

- Pandemiye rağmen Konya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çevrimiçi ortamda kutlandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla doğum günü 23 Nisan olan Konyalı çocuklarla video konferans üzerinden bir araya geldi. Buluşma öncesi doğum günü hediyelerini de alan çocuklar, Başkan Altay’a teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dün akşam çocuklarla video konferans üzerinden buluştu. Başkan Altay, doğum günü 23 Nisan olan 138 çocukla bir araya gelerek, çocukların hem doğum günlerini hem de bayramlarını kutladı. Video konferans üzerinden çocuklara seslenen Başkan Altay, “Mustafa Kemal Atatürk bu anlamlı günü tüm dünya çocuklarıyla birlikte sizlere de armağan etti. Pandemiden dolayı sokaklarda coşkulu bir şekilde 23 Nisan’ı kutlayamıyoruz ama gönlümüz sizlerle birlikte” dedi.
Pandeminin üzerinden bir yıldan fazla sürenin geçtiğini anımsatan Başkan Altay, “Artık özlemimizi kalbimize sığdıramıyoruz. Hepinizi çok özledik. Bir an önce sizlerle kucaklaşmak istiyor ve eski günlerde olduğu coşkulu programlarda buluşmayı diliyorum. İnşallah Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Türkiye’yi ve Konya’yı çok daha iyi bir geleceğe hazırlıyoruz. Biz, sizin için çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah pandemi bir an önce biter ve Eylül ayı ile birlikte normal eğitime dönersiniz” ifadelerini kullandı. Doğum günü hediyeleri de gönderilen çocuklar buluşma esnasında oldukça heyecanlı gözükürken; Başkan Altay ile sohbet etme mutluluğu yaşadıkları için teşekkür ettiler. Konya Büyükşehir Belediyesi, belediyede kaydı olan bütün çocuklara doğum günlerinde çeşitli hediyeler gönderiyor.
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