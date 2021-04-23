Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
23 Nisan’da neşeli çocuk seslerinin yerini kuş cıvıltıları aldı

23 Nisan’da neşeli çocuk seslerinin yerini kuş cıvıltıları aldı

Boş parklardan detay görüntü

Öğretmen Sokağa Çıkma Yasağı Kullar Hayvan 

-Boş okul bahçelerinden detay görüntü
-Seda Alpay isimli vatandaş röportaj
-Türkmenistanlı vatandaş Sevara Rayımova röportaj

( ESKİŞEHİR -ÖZEL)-Oyun parkları ve okul bahçeleri bu yıl da 23 Nisan'da sessiz kaldı ESKİŞEHİR

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bu sene de oyun parkları ve okul bahçeleri, neşeli çocukların seslerinin yokluğunda kuş cıvıltılarına ev sahipliği yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 101. yıldönümünde, geçen sene olduğu gibi bu yıl da korona virüs kısıtlamaları nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulandı. Korona virüs pandemisinin henüz ortaya çıkmadığı yıllarda 23 Nisan, tüm Türkiye çapında coşkulu birçok gösteri ile kutlanıyordu. Stadyumların tıka basa doldurulduğu, okul bahçelerinde çeşitli programların yapıldığı, oyun parklarının çocuk sesleriyle çınladığı günlere özlem bu sene de devam ediyor. Eskişehir’de birçok park ve okul, 23 Nisan’da neşeli çocukların seslerinden yoksun görüntülendi. "Eskiden şen şakrak çocuk sesleri vardı, şimdi kuş cıvıltıları ve hayvan sesleri var" Parkta köpeğini gezdiren Seda Alpay isimli vatandaş, çocukların 23 Nisan’da evlerinde olmasından dolayı hüzünlü olduğunu belirtti.
Okul öncesi öğretmeni olduğunu söyleyen Alpay, “Yıllar öncesinde buraları hatırladığımız zaman çocukların şen şakrak sesleri aklımıza gelirken, şu an sadece kuş cıvıltıları ve hayvan sesleri var. Eskiden çocuklarımız da vardı. Şu an onlar yok, tabii ki çok hüzünlüyüz. Hepsi onların sağlığı için. Umarım bu evre çok kısa sürede biter, çocuklar da artık enerjilerini atabilecekleri ve tekrar mutlu olabilecekleri anlara geri dönerler” ifadelerini kullandı. "Önceki senelerde parklar çocuklarla doluyordu" Bir başka vatandaş Sevara Rayımova, Türkmenistanlı olduğunu ve 3 seneden fazla süredir Türkiye’de yaşadığını aktardı. Parkların ve okulların boş olduğunu gören Rayımova, “Bu durumdan dolayı çok üzgünüm. Önceki senelerde parklar çok güzel oluyordu. Buralar çocuklarla dolu dolu oluyordu. Maalesef bu dönemde boş olduğunu görünce üzülüyoruz” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement