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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
23 Nisan’da Erzurum sessizliğe büründü

23 Nisan’da Erzurum sessizliğe büründü

denetimden görüntü

Gesi 

-ekiplerden görüntü
-detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hafta 22 Nisan saat 19.00 itibari ile başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Her yıl tüm yurtta coşkuyla kutlanan 23 Nisan bu yıl korona virüs gölgesinde kaldı. Erzurum’da tüm cadde ve sokaklarda sessizlik hâkim oldu. Vatandaşların büyük bir kısmı kısıtlama kurallarına uydu ve evlerinde kaldı. Polis ekipleri kentin belli yerlerinde trafik denetimleri gerçekleştirdi. Dışarı çıkan vatandaşların kısıtlamadan muaf olup olmadığını belirledi.
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