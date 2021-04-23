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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
23 Nisan coşkusu Gölbaşı’nda balkonlara sığmadı

23 Nisan coşkusu Gölbaşı’nda balkonlara sığmadı

Konvoydan görüntü

Puzzle 

-Dron görüntüsü
-Çocuklardan görüntü
-Bando gösterisinden görüntü
-Çocuklar bayrak sallama görüntüsü
-Genel görüntü

( ANKARA -DRONE) ANKARA

- Gölbaşı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu sokaklarında yaşattı.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde bandolu gösteriye imza atan Gölbaşı Belediyesi, sokak eğlencelerini eve taşıdı. Şehir içi gezi treniyle müzik ziyafetinin Gölbaşı sokaklarına taşındığı günde, Gölbaşılılar 23 Nisan coşkusunu camlarda ve balkonlarda yaşadı. Ellerinde Türk bayraklarıyla evlerinin balkonlarına ve pencerelere çıkan vatandaşlar, otobüsten çalınan parçalara eşlik etti. Çizgi film karakterlerinin de eşlik ettiği gösteride, kahramanları karşılarında gören çocukların keyfi ve mutluluğu ise görülmeye değerdi.Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, salgın sebebiyle kutlama yapılamadığını belirterek, “Gölbaşı Belediyesi olarak evlerinde olan çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza 23 Nisan coşkusunu bir nebze de olsa yaşatmak adına 23 Nisan coşkusunu mahallelere taşıdık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kulu olsun. Birlikte sokaklarda bayramlarımızı keyifle yaşayacağımız günler yakın” dedi.
Başkan Şimşek, çocukların bayramını anons ile kutladı. Çocuklara Türk bayrağı ve puzzle hediye edilen etkinlikler gün boyu devam etti.
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