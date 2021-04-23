23 Nisan coşkusu gerçekten uçurdu

-çocukların bayram kutlamaları

-havadan görüntü

-çocuklarla röportaj

-Özcan Bulut ile röportaj

-Beşhan Esen ile röportaj

-genel detay



( DÜZCE )- Çocuklar bayram sevinçlerini bulutların arasında yaşadılar- Para motorlar ile uçan çocuklar 23 Nisan’ı havada kutladı DÜZCE



- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile Düzce’de faaliyetlerini sürdüren Hava Sporları kulübü bu sefer çocuklar için havalandı. Paramotorla bulutların arasına çıkarılan çocuklar, bayram coşkusunu uçarak yaşadılar. Korona virüs salgını nedeni ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl da evlerden kutlanılacak. Bir gün öncesinden çocukları mutlu etmek isteyen Düzce Hava Sporları Kulübü, para motorlu paraşütler ile bu sefer çocuklar için uçtu. Çocuk Bayramı’nı kutlamak için paraşütlerle birlikte Düzce semalarında çocukları gezdiren kulüp üyeleri, korona virüs salgını nedeni ile böyle bir etkinlik yapmak istediklerini belirtti.

Çocuk bayramında ilk defa paraşüte binerek havaya çıkan 10 yaşındaki Emir Öztürk, korktuğunu ama mutlu olduğunu belirtirken, anaokulu öğrencisi 6 yaşındaki Alya Bulut ise korkmadığını pilot ağabeyleri sayesinde güzel bir gün geçirdiğini belirtti.

Çocuklarla mutluluktan uçurdular Düzce Hava Sporları Kulübü yöneticilerinden Özcan Bulut ise çocuklar için güzel bir etkinlik planladıklarını belirterek, “Düzce Havacılık olarak bu güzel günde çocuklarımızı ailelerinin de izinleri olarak güzel bir gün yaşatmaya çalıştık. Çocukların mutlu olduğu yerde bizlerde mutlu olduk. Bugün sabahtan 2 çocuğumuzu öğleden sonra da 2 çocuğumuzu olmak üzere toplam 4 çocuğumuza havada güzel bir gün geçirttik” ifadelerini kullandı. “İstikbal göklerdedir” Düzce Hava Sporları Kulübü Başkanı Beçhan Esen’de güzel bir etkinlik yaptıklarını belirterek, “Öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Tüm çocuklarımızın bayramını kutlarız. Kendi imkanlarımız dahilinde uçurabildiğimiz kadar çocuğu uçurduk. Çok mutlu oldular çok heyecanlılardı. Güzel bir havalarda tekrar çocuklarımız için çalışmalar yapacağız. İstikbal göklerdedir” ifadelerini kullandı.



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