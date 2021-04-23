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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
23 Nisan’a özel üstü açık otobüsle eğlence

23 Nisan’a özel üstü açık otobüsle eğlence

-Üstü açık otobüsle mahalleri gezilmesi

Kutlay Eziler Bayram Coşkusu 

--Çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılması

( BİLECİK )- Cadde ve sokaklar gezilerek evlerinden çıkamayan çocuklara şeker, balon ve renkli maskeler dağıtıldı BİLECİK

- Bilecik Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamak için ilginç bir yönteme başvurdu. Çizgi filim karakterlerinin kostümleri giyen maskotlar, üzeri açık otobüsler mahallelerde çocuklara şeker, balon ve renkli maskeler dağıttı.
Bilecik Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla üstü açık otobüste cadde ve sokaklar gezilerek, çocukların bayram coşkusu paylaşıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, birim müdürleri ve çalışanların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara şeker, balon ve renkli maskeler dağıtıldı. Salgın nedeniyle belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte palyaço ve maskotlar renkli giyimleriyle çocukların sevincini paylaştı hatıra fotoğrafları çektirdi. ‘’Amacımız çocuklarımızın yüzlerini güldürmektir’’ Belirli noktalarda duran otobüsten inerek, çocuklara şeker, balon ve maske dağıtan Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, çocukların yüzlerinde gülümseme oluşturdukları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Maalesef geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bayramlarımızı coşkuyla kutlayamıyoruz. Çocuklarımız evlerinde kaldılar, bizler onların ayağına giderek az da olsa eğlendirmek ve sevindirmek istedik. Belediye Başkanımız Semih Şahin’in 23 Nisan bayramı mesajını çocuklara ilettik. Büyük bir ilgiyle karşılandığımız için ayrıca mutluyuz. Bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tekrar kutluyoruz’’ ifadelerini kullandı. Çocuklar ve aileleri de her bayram günü yapılan etkinlikten duydukları sevinci belirterek, Başkan Yardımcısı Subaşı ve belediye görevlilerine teşekkür etti. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlik gün boyu bütün mahallelerde gerçekleştirildi.

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