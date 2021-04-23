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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
23 Nisan'a özel 4x4'lük kutlama

23 Nisan'a özel 4x4'lük kutlama

4x4'lerle gezilmesi

Psikolojik Destek Psikoloji Yan Etki Hatıra Fotoğrafı Direksiyon 

-Detaylar

( BURSA ) BURSA

- Mustafakemalpaşa Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel çocukların katıldığı 4X4'lük bir kutlama programı düzenledi.
Adnan Menderes Meydanında Başlayan etkinlik öncesinde Başkan Kanar, direksiyon başına geçti özel çocuklar ve aileleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Triton Anadolu Off-Road kulübünün katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, otizmli çocuklar off-road araçlarıyla tura çıkarak aileleri ile birlikte keyifli dakikalar yaşadı. Büyük önder Atatürk’ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, millî bayramımız olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel farklı bir etkinliğe imza attık diyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, " Çocuklarımızı mutlu edebilmek ve unutulmaz anlar yaşamalarını sağlamak için bugün buradayız. Hem çocuklarımıza hem de ailelerine psikolojik destek sağlamak için böyle etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Şehrimizde farkındalığı artırmak maksadıyla bir tur düzenledik. Özel çocuklarımıza unutulmaz anlar yaşatmanın keyfini yaşıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.
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