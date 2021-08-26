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22 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza kamerada
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
22 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza kamerada

22 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Güvenlik kamerasından kaza anı

Hastane Trafik Kazası Bild Kamera Gesi 

-Ölen gencin fotoğrafı

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de 3 aracın karıştığı trafik kazasında kullandığı otomobilden savrularak ağır yaralanan 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre kaza, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 21. cadde ile 31. caddenin kesişiminde meydana geldi. Caddelerin kesişim noktasında Tuğba Ç.K., yönetimindeki 26 ABZ 172 plakalı otomobil ile 22 yaşındaki Göktuğ Karahan’ın kullandığı 26 GA 199 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Tuğba Ç.K.’nin kullandığı otomobil savrularak yan yoldan gelen 26 S 0344 plakalı servise çarparak durabildi. Kaza sonucu hafif yaralanan Tuğba Ç.K. Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavisinin ardından taburcu edildi. Günyüzü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen ve çarpmanın etkisiyle araçtan dışarı savrularak ağır yaralanan Göktuğ Karahan ise kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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