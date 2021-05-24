22’inci düzenlenen Adana Tiyatro Festivali başladı

-Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan konuşması

-Adana Valisi Süleyman Elban

-Nevre Serezli’ye ödülünün verilirken görüntüleri

-Sergilenen oyundan görüntüler



( ADANA )- Adana Tiyatro Festivalinde ünlü tiyatrocu ve sinema oyuncu Nevra Serezli’ye “Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Onur Ödülü” verildi- Adana Tiyatro Festivali Nevra Serezli’nin başrol oynadığı duygusal komedi “Ağaçlar Ayakta Ölür” oyunu ile başladı ADANA



- Adana’da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Sabancı Vakfı’nın işbirliğiyle pandemi kurallarına uygun düzenlenen “22’inci Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali” açılışı törenin ardından sahnelenen ilk oyunla başladı.

Tiyatro Festivalinin açılışında “Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Onur Ödülü” 76 yaşındaki Nevra Serezli’ye takdim edildi. 22’inci gerçekleştirilen festival Adana Merkez Park Amfi Tiyatro Sahnesi’nde gösterime başladı.

Festivalin açılışına, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Adana Valisi Süleyman Elban, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, Türkiye Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt, Adana Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Şirin Ergüven Hamşioğlu ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, oyun temsilleri öncesinde seyircilerin girişlerde önce ateşleri ölçülecek sonra HES kodları kontrol edilecek. Satışa sunulan biletlerin QR kodları okutulmasıyla seyirciler temassız bir şekilde salona alınacak. Oyun bitimine kadar seyircilerin maske ile oyunu izlemesinin zorunlu olduğu festivalde, görevli tüm personel de maske ve siperlik kullanacak. Salonlar, fuaye alanları, kantinler ve sıra bekleme olan her yerde işaretlenen alanlar sayesinde sosyal mesafenin korunması sağlanacak, salonda ise birer aralık ile koltuk satışı yapılarak izleyiciler yarı kapasite ile ağırlanacak. “Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Onur Ödülü” Nere Serezli’ye verildi Adana Tiyatro Festivalinde yapılan açılış konuşmalarının ardından, “Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Onu Ödülü” ünlü tiyatrocu ve sinema oyuncu Nevra Serezli’ye verildi.

Nevre Serezli’ye ödülü, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Adana Valisi Süleyman Elban ve Türkiye Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt’tan aldı. Törende konuşan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, pandemi şartlarında sanatseverlerle bir arada olmanın heyecan verici olduğunu belirterek, “Vakıf olarak düzenlediğimiz tiyatro festivali, 22 yıldır devam ediyor. Sanat, çok önemli bir dönüştürücüdür. Vakıf olarak ilk günden bu yana birçok müze, tiyatro salonları inşa ettik. Bunlardan en önemlisi de Adana’daki Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi’dir. Tiyatronun bizdeki yeri bambaşka. Rahmetli Sakıp Sabancı’nın özellikle Adana’da başlattığı bu festival, bizim için bambaşka bir yer tutuyor” dedi.

Adana Valisi Süleyman Elban ise festivalin Nisan ayında yapılmasının gündeme geldiğini ancak garanti olması için Mayıs ayında yapılmasına karar verdiklerini belirterek, “Sanatsevelerden güç alarak, ‘Koronavirüs sanatseverleri sevmez. Çünkü onlar başkalarının hayatlarını onlardan daha fazla düşünür, değer verir’ diye düşündük. Biz de bu inanç ve cesaretle düzenlemeye karar verdik. İlimiz bu açıdan Türkiye’de çok iyi durumda. Dolayısıyla ülkemiz, koronadan yorulmuş tüm insanlara hayırlı olmasını diliyorum. Bir ayı aşkın süre Adana sanatla buluşacak ve doyacak” sözlerini aktardı. Açılış konuşmaları ve ödül törenin ardından Adana Tiyatro Festivali, Nevre Serezli’nin başrolü Nuri Gökaşan ile paylaştığı ve Tiyatro Kare’nin sahneye koyduğu duygusal komedi “Ağaçlar Ayakta Ölür” oyunu ile başladı.

(CNK-

