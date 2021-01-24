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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
21 yıl önce yanan kereste fabrikası yine alevlere teslim oldu

21 yıl önce yanan kereste fabrikası yine alevlere teslim oldu

Yangının çekilmesi

Fabrika Yangına Müdahale Trol 

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
-Detaylar

( KASTAMONU )-Kereste fabrikasında çıkan yangın geceyi aydınlattı-Çıkan yangında kereste fabrikası kullanılamaz hale geldi KASTAMONU

- Kastamonu’nun Daday ilçesinde çıkan yangında kereste fabrikası kullanılamaz hale geldi. Aynı fabrikada 21 yıl önce de benzer bir yangın çıktığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Daday’da ilçe merkezinde faaliyet gösteren Şaduman Maşalacı’ya ait kereste fabrikasında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı kapladı. Alevler nedeniyle gece adeta aydınlık hal alırken yangını çevrede ikamet eden vatandaşlar fark etti. İtfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangına Daday Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerde destek verirken, fabrikada ekiplerin soğutma çalışmaları halen devam ediyor. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak yangınla ilgili incelemede bulundu. Öte yandan aynı kereste fabrikasında 21 yıl öncede benzer yangın çıktığı öğrenildi.
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