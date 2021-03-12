21 yıl önce kaymakam olarak görev yaptığı ilçeyi, bu kez vali olarak inceledi

-Karakol komutanlığını ziyaretinden görüntü

-Okul ziyaretlerinden görüntü

-Köy meydanında köylülerin sorun ve taleplerini dinlemesinden görüntü

-Genel ve detay görüntü



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- Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 21 yıl önce kaymakam olarak görev yaptığı Baykan ilçesinde incelemelerde bulundu. Yıllar sonra vatandaşlarla tekrar görüşen Vali Hacıbektaşoğlu duygu dolu anlar yaşadı. İlk olarak Baykan ilçesine bağlı Yarımca köyünü ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, Kaymakam Mehmet Tunç ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Yarımca Köyü Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, askeri yetkililerden güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yarımca köyü İlkokulunu da ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, çocuklara oyuncak dağıtarak, toplu fotoğraf çektirdi. Daha sonra köy sakinleri ile bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu köylülere sohbet ederek, sorun ve talepleri dinledi. Yarımca köyünün ardından Kasımlı köyüne geçen Vali Hacıbektaşoğlu köy okulunu ziyaret etti. Sınıfları gezen Vali Hacıbektaşoğlu burada da çocuklara oyuncak dağıttı.

Köylülerle bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu köyün sorunlarını dinledi. Köylülerin köy yolunu standardının yükseltilmesi, örnek köy olma, şehitliğin yapılması ve gençlere yönelik halı saha ve benzeri sosyal alanların yapılması yönündeki taleplerini dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, bunların imkanlar ölçüsünde değerlendirileceğini söyledi.



Kasımlı köyünde incelemelerini tamamlayan Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Çelikli Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti. Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra ilçeye bağlı Atabağı beldesine geçti. Burada Belde Belediye Başkanı Tayyar Lale, encümen üyeleri ve muhtarlar ile köylüler tarafından karşılanan Vali Hacıbektaşoğlu belediye hizmet binasına geçti. Vali Hacıbektaşoğlu, burada Belediye Başkanı Lale’den belde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Belde Belediye Başkanı Tayyar Lale, belde yolunun 4 kilometrelik bölümünün bozuk olduğunu ve bu yolun standardının yükseltilmesini istedi. Liseye ihtiyaç duyduklarını belirten Lale bu okulun yapımı için 5 dönümlük bir araziyi temin ettiklerini kaydetti.

Burada da Milli Eğitim Müdürü Deniz Ediple telefonla görüşen Vali Hacıbektaşoğlu beldenin liseye ihtiyacı olduğunu belirterek, işlemlerin hızlandırılması yönünde talimat verdi. Başkan Lale'yi kutlayan Vali Hacıbektaşoğlu, beldenin ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü desteği vereceğini söyledi.



Yıllar önce kaymakam olarak görev yaptığı ilçeyi vali olarak gezmenin kendisi için mutluluk verici olduğunu ve duygulu anlar yaşadığını dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, "Yıllar sonra Yarımca, Kasımlı köyleri ile Atabağı beldesini gezdim. Vatandaşlarımla görüşme imkanı buldum. Duygulu anlar yaşadım. Ancak hepsinin yıllar içinde geliştiğini ve büyüdüğünü görmek beni mutlu etti" dedi.

Belde Belediye Başkanı Tayyar Lale, ziyaret anısına Vali Hacıbektaşoğlu ile gezisinde kendisine eşlik eden İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin’e Türk bayrağı takdim etti.



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