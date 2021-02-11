Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
21 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

21 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Hükümlünün emniyetten çıkartılması

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Akalan Hapis Cezası Hırsız 

-Polis aracına bindirilmesi
-Adliyeye götürülmesi
-Emniyet dış görüntüsü

( ADANA ) ADANA

- Adana’da hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, cezaevi firarisi olan ve hırsızlık, uyuşturucu ticareti suçlarından 21 yıl hapis cezasıyla aranan Emir Ç.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Emir Ç.’nin izini süren polis, hükümlünün merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yukarı Çiçekli Mahallesinde saklandığını tespit etti. Takibe alınan Emir Ç., yolda polis tarafından takip edildiğini fark edince kaçmaya başladı.
Polis, kısa süren kovalama sonucu Emir Ç.’yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emir Ç., cezaevine götürüldü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı