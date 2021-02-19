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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
21 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

21 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Hükümlünün emniyetten çıkartılması

Dedektif Cinsel İstismar Hapis Cezası Kız Çocuğu Harekete Geç 

-Adliyeye götürülmesi

( ADANA ) ADANA

- Adana’da “çocuğun cinsel istismar” suçundan 21 yıl 8 ay hapis cezası alan hükümlü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri Adana’da “çocuğun cinsel istismar” suçundan 21 yıl 8 ay hapis cezası alan hükümlü Cabbar Sefa T.’nin (26) Atatürk Caddesinde olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine harekete geçen dedektifler hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı. Atatürk Caddesine gelen polisler hükümlüyü kısa sürede kaldırımda giderken yakaladı. Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü. Hükümlünün 6 arkadaşıyla birlikte bir kız çocuğunu alıkoyup cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülerek ceza aldığı öğrenildi.
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