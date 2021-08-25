21 yeni okulun inşaatı başlıyor



- Milli Eğitim Bakanlığı Van’da Temel Eğitim Yatırımı kapsamında 21 okul projesini imzaladı. Vali Mehmet Emin Bilmez, okulların eğitim alanında çok ciddi bir yatırım olduğunu belirtirken, 219 dersliğin inşaatına hemen başlanacağını söyledi.



Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke’den projeleri imzalanan okullar hakkında bilgi alan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, okulların tamamlanmasıyla derslik anlamında büyük bir ihtiyacın giderileceğine dikkat çekti. Vali Mehmet Emin Bilmez, "Milli Eğitim Bakanımızın göreve başlamasıyla bakanlıkta onay bekleyen 21 okulumuzun yapımı için onay vermiştir. Bu okulların ilimizde yapılıyor olması eğitimimize ciddi bir yatırımdır. 219 derslik ve ilave kısımları da olacak. Bu okullarımızın ilimize kazandırılmasından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer olmak üzere, bu projelerin takibini yapan ilimiz milletvekillerine teşekkür ediyorum. Okulların ilimize hayırlı olmasını diliyorum. İl Milli Eğitim Müdürümüzü de tebrik ediyorum” dedi.

Van ili 2021 temel eğitim yatırım programı şu şekilde belirlendi: İpekyolu İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 32 Derslikli İlkokul, İpekyolu İlçesi Alipaşa Mahallesi 32 Derslikli İlkokul, İpekyolu İlçesi Alipaşa Mahallesi 16 Derslikli İmam Hatip Ortaokulu, İpekyolu İlçesi Yukarınorşin Mahallesi 8 Derslikli Anaokulu, İpekyolu İlçesi Arıtoprak Mahallesi 8 Derslikli İlk ve Ortaokul, İpekyolu İlçesi Bostaniçi Mahallesi 2 Derslikli Anaokulu, Tuşba İlçesi Halkalı Mahallesi 4 Derslikli Anaokulu, Tuşba İlçesi Gölyazı Mahallesi 2 Derslikli İlkokul, Edremit İlçesi Kavurma Mahallesi 4 Derslikli Anaokulu, Edremit İlçesi Esentepe Mahallesi 4 Derslikli Anaokulu, Başkale İlçesi Tepebaşı Mahallesi 8 Derslikli İlkokul, Çaldıran İlçesi Şehit Jan. Bnb. Kıvanç Cesur Mahallesi 24 Derslikli İlkokul, Çaldıran İlçesi Altıyol Mahallesi 8 Derslikli İlk ve Ortaokulu, Özalp İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 24 Derslikli Ortaokul, Özalp İlçesi Kırkçalı Mahallesi 12 Derslikli İlk ve Ortaokulu, Özalp İlçesi Kargalı Mahallesi 8 derslikli Ortaokul, Muradiye İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 12 Derslikli İlkokul, Saray İlçesi Kekikdüzü Mahallesi 4 Derslikli İlkokul, Gevaş İlçesi Atalan Mahallesi 4 derslikli İlkokul, Gevaş İlçesi Kuşluk Mahallesi 2 derslikli İlkokul, Gürpınar İlçesi Dikenli Mahallesi 1 derslikli İlkokul ve 1 adet lojman olarak belirlendi.

