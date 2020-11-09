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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
21 yaşındaki kız sokakta ölü bulundu - KAHRAMANMARAŞ

21 yaşındaki kız sokakta ölü bulundu - KAHRAMANMARAŞ



: - Olay yerinde polis ekiplerinin çalışmaları - Ölü bulunan genç kızın örtülü detay görüntüleri Kahramanmaraş 'ta 21 yaşındaki kız sokakta ölü bulunduKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta 21 yaşındaki kızın sokakta ölü bulunmasını şüpheli bulan savcılık soruşturma başlattı.Merkez Onikişubat ilçesi Karacaoğlan Mahallesi 61. Sokak'taki müstakil bir evin önünde bir kızın yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.Bölgeye gelen sağlık ekipleri, genç kızın öldüğünü belirledi.Polis ekiplerinin yaptığı kimlik sorgulamasında Gamze Orçan olduğu tespit edilen genç kızın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.Ölümü şüpheli bulan savcılıkça soruşturma başlatıldı.

Genç Kız Olay Yeri İnceleme Avcılık Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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