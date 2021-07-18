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21 bin 500 Suriyeli ülkelerine gitti
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
21 bin 500 Suriyeli ülkelerine gitti

21 bin 500 Suriyeli ülkelerine gitti

Suriyelilerin görüntüsü

Bild Bayramlaşma Trol 

-Çadırlarda bekleyenler
-İşlemleri yapılan Suriyeliler
-röportajlar
-detaylar

( KİLİS )- Ülkesine bayramlaşmak için giden Suriyelilerin sayısı 21 bin 500 kişiyi bulurken, gidişler bugün tamamlanacak KİLİS

- Kurban Bayramı’nı ülkesinde geçirmek için Kilis üzerinden Suriye’ye geçenlerin sayısı 21 bin 500 kişi olurken, gidişlerde bugün tamamlanacağı bildirildi.
Türkiye'nin dört bir tarafından Kilis'e gelerek Kurban Bayramı için ülkesine geçmek isteyen çok sayıda Suriyeli'nin Öncüpınar Sınır Kapısı’nın yan tarafında bulunan gönderme merkezinde kurulan dev çadırlarda sıraya girdi. Bugün akşam saatlerine kadar Suriyelilerin gidişleri tamamlanacak. Son gün olması nedeniyle Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin yoğunluğu olmazken Göç İdaresi'nin kontrolünde Suriyelilerin ülkelerine gitmelerini sağlıyor. Suriyeliler, Fırat Kalkanı Harekat, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı bölgelerinde huzur ve güven ortamının sağlandığı Suriye'nin çeşitli bölgelerine gidiyor. Öğle saatleri itibariyle 21 bin 500 Suriye’nin ülkelerine gittikleri bildirildi.

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