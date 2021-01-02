Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
2021 yılının ilk dolunayı göz kamaştırdı

2021 yılının ilk dolunayı göz kamaştırdı

Dolunayın görüntüsü

( BURSA ) BURSA

Kamera 


- 2021 yılının ilk dolunayı görenleri büyüledi. Dolunayın önüne bir bulut gelinde ortaya eşsiz bir güzel çıktı. O anlar kameraya böyle yansıdı. 2021 yılının ilk dolunayı Bursa'nın İnegöl İlçesinde görkemli bir şekilde görüntülendi. Parlaklığıyla göz kamaştıran Dolunayın önüne zaman zaman bulutların gelmesiyle ortaya mest eden görüntüler çıktı. Geceyi parlaklığıyla aydınlatan dolayının o güzel anları kameraya böyle yansıdı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı