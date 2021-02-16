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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
2021 yılı Hacı Bektaş Veli yılı olarak kutlanacak

2021 yılı Hacı Bektaş Veli yılı olarak kutlanacak

Vakfın tabelası

Beraberlik İslam Gesi Etiler 

-Hasan Meşeli röp

( MALATYA ) MALATYA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın 2021 yılının 'Hacı Bektaş Veli Yılı' olarak kutlanacağını açıklaması Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Merkezinde de sevinçle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile birlikte 2021 Yılı ‘Hacı Bektaş Veli Yılı’ olarak kutlanacak. Yayımlanan genelgede, düşünce ve öğretileriyle asırlardır sevgi, hoşgörü, birlik, beraberlik ve barışı öğütleyen Hacı Bektaş Veli’nin vefatının 750’nci yılı olan 2021 yılının, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığını belirtti.
Bu kararı memnuniyetle karşılayan Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, “Cumhurbaşkanımıza ve Hükümetimize teşekkür ediyoruz” dedi.
Bu kararın güzel bir açılım olduğunu ifade eden Meşeli, “Tabi güzel bir açılım bu. Hacı Bektaş-ı Veli 13. asır da Anadolu insanına Türklüğü, İslam’ı ve insanlık adına çok büyük hizmetler vermiş biri. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sağ olsun, bu bakımdan 2021 yılını Hacı Bektaş Veli yılı olarak ilan etmesi bizleri mutlu etmiştir. Buradan Malatya Hacı Bektaş Vakfı Genel Başkanı olarak bizi destekleyen, bütün dostlarımız adına Hükümete, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu aslında geç kalınmış, bu şekilde dile getirilmesi sevindirici” diye konuştu.
(CÖ-SD-Y)
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