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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
2021’in ilk iş gününde İstanbul’da hareketlilik başladı

2021’in ilk iş gününde İstanbul’da hareketlilik başladı

Duraklarda bekleyen yolcular

-E5 Karayolu trafiği
-Metrobüs durakları
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.. Tüm dünyada ve ülkemizde etkisini göstermeye devam eden korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, 2021’in ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.
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