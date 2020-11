- 2021 bütçesinde deprem için 200 milyonluk ödenek

--Genel detaylar

- İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2021 mali yılı bütçesinde yapılacak düzenlemeyle, kentte deprem nedeniyle meydana gelen hasar ve yıkımların etkisini azaltma ve oluşabilecek deprem riskine yönelik çalışmalar için 200 milyon TL ayrılması kararlaştırıldı. Başkan Tunç Soyer’in önerisi, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kasım ayı ilk birleşiminde gündeme alınarak oybirliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin kasım ayı toplantısının birinci birleşimi, İsmet İnönü Sanat Merkezinde depremde hayatını kaybeden 115 kişinin anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, meclis üyelerine deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Soyer, sadece evi yıkılmış ya da ya ağır hasar görenlere değil, orta hasarlı binalarda oturan; ancak bugün oturamayacak durumda olanlara da destek verme kararı aldıklarını bildirerek, "Bir Kira Bir Yuva kampanyamız kapsamında bağışlar 30 milyona ulaştı. Belediye bütçesinden aktaracağımız 30 milyon lira ile birlikte bu rakamı 60 milyona çıkaracağız" dedi.

Depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Başkan Tunç Soyer, "Bu zor günlerde ayakta kalmamızı eşsiz dayanışma bilincimiz sağladı. Sadece İzmirliler değil Türkiye'nin 81 ilinden destek yağdı. Kent içinden ve kent dışından gelen tüm arama kurtarma ekiplerine, enkaz alanlarının düzenini ve huzurunu sağlayan güvenlik güçlerine ve kurtarılan her bir canı hayata bağlamak için çırpınan sağlık personeline, sahada canla başla çalışan belediye personeline teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Soyer, "Böyle zor günlerde yükselen bazı çatlak seslere ne cevap yetiştirecek zamanımız, ne de acılar üzerinden siyasi prim yapmaya çalışanlara gösterilecek hoşgörümüz var. Kış yaklaşıyor. Bizim derdimiz dertlere derman olmak. Her bir depremzede aileyi bir eve yerleştirmek. Çocuklarımızın kış kıyamette çadır köşelerinde kalmasını önlemek. Bu süre zarfında onlara sıcak yemek, bir tas sıcak çorba sunmak; ama aynı zamanda deprem gerçeğini de bir daha asla unutmadan, bilimin öncülüğünde gerekenleri yapmak üzere harekete geçtik. Önce bir deprem çalıştayı ile ülkenin bu alanda söz sahibi bütün uzmanlarını bir araya getireceğiz. İzmir'deki yapı stokunu tespit etmek üzere özellikle 1999'dan önce yapılmış tüm binaları denetleyeceğiz. Gereken yasal düzenlemelerin yapılmasının da takipçisi olacağız" açıklamasını yaptı. Grup sözcülerinden deprem mesajı CHP Grubu Sözcüsü Nilay Kökkılınç, mecliste yaptığı açıklamada, "Tüm imkanlarımızla yanlarında olmak boynumuzun borcudur. Hangi partiden olursa olsun tasada bir olmanın örneğini veren tüm yardımseverlere teşekkür ediyorum. Depremi her boyutlarıyla mecliste konuşacağız" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal da, "İzmir deprem gerçeği ile yüzleşecek diyorduk; ama kişisel olarak bu kadar büyük bir acıyı yaşayabileceğimizi hiç düşünmemiştik. Bayraklı'nın meclis üyesi olarak yaşanabilecek en büyük acılardan birini yaşadım. İzmir'in önümüzdeki yıllarda bu yaşanan acının benzeri bir acıyı yaşamaması için elimizi değil tüm gövdemizi taşın altına koymakla yükümlüyüz" diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kemal Sevinç ise "2000 yılı öncesi yapı stokları incelenmeli ve yapıların durumu çıkarılmalı. Yasal boşluklar ortadan kaldırılmalıdır. Deprem master planları tespitleri ortaya çıkarır. Bu tespitler doğrultusunda doğru projelendirme ile doğru yapıyı yapmak önemlidir" dedi.

MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin ise "Bu acının, mağduriyetin tarifi mümkün değil. Hepimize geçmiş olsun. Daha fazla hasar olabilirdi" şeklinde konuştu.

Afet ve deprem için 200 milyon liralık kaynak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu ay yapılacak birleşimlerde oylanması planlanan büyükşehir belediyesinin 2021 Mali Yılı Bütçesi için bir öneriyi gündeme getirdi. Soyer, İzmir'i sarsan deprem sonrası yapı işleri, ulaşım, park ve bahçeler ve fen işleri dairesi başkanlıklarının 2021 yılı ödeneklerinin toplamda 200 milyon TL azaltılması, bu kaynağın kentsel dönüşüm, yapı işleri, deprem risk yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlıklarına aktarılması yönünde öneri verdi. Öneri, İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerinin oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi. Bu miktar 3 daire başkanlığı tarafından deprem sonrasında kentte meydana gelen hasar ve yıkımların etkisini azaltmak, oluşabilecek deprem risklerine yönelik çalışmaları yapmak amacıyla kullanılacak. (HG-NT-Y)



