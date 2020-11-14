Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
200 yıllık tarihten geriye enkaz kaldı

200 yıllık tarihten geriye enkaz kaldı

Yangın sonrasından gündüz görüntüsü

Ev Yangını Aybaşı 

-Tarihi evden gündüz yanmış halinin görüntüsü
-Evden görüntü
-arşiv görüntüler

( DENİZLİ )- 200 yıllık tarihi evin alevlere teslim olmasının sebebi elektrik çıktı- Tarihi ev yangını incelenmesi sonuçlandı DENİZLİ

- Denizli’de yaklaşık 200 yıllık tarihi evde çıkan yangının sebebi belli oldu. Tarihi evin yandığı o anlarda panik yaşanmıştı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, ev küle döndü. 2000 yılında koruma altına olan 200 yıllık tarihi evde uzun süredir kimsenin ikamet etmediği belirtildi.Yangın, Buldan ilçesi Çaybaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çetin’e ait olduğu belirtilen yaklaşık 200 yıllık tarihi evde 10 Kasım 2020 Salı günü akşam saatlerinde elektrikten çıktığı iddia edilen yangın çıkmıştı. Evde kimsenin oturmadığı ve koruma altında olduğu öğrenilen tarihi evin yanmaya başladığı sırada mahallede bulunan vatandaşlar evinden panik ve korku ile kaçmıştı.200 yıllık tarihi ev yangının sebebi elektrik olarak açıklandı2000 yılında koruma altına alınan 200 yıllık tarihi ev itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülmesinin ardından soğutma çalışması gerçekleştirilerek inceleme çalışması başlatıldı. Yapılan incelemelerde ev yangının sebebi ise elektrik olduğu açıklandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı