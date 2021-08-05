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Kültür-Sanat
200 yıldır ayakta duran tescilli yapı ‘Ali Şeker Evi’ zamana meydan okuyor
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
200 yıldır ayakta duran tescilli yapı ‘Ali Şeker Evi’ zamana meydan okuyor

200 yıldır ayakta duran tescilli yapı ‘Ali Şeker Evi’ zamana meydan okuyor

Konaktan detay

Soğan Mimari 

-Konağın içinden detay
-Şimdiki sahibi ile röportaj

( SİVAS -ÖZEL)-Tescilli yapı adeta yazı tahtasına döndü SİVAS

- Sivas’ta yaklaşık 200 yıldır ayakta duran ‘Ali Şeker Evi’ zamana meydan okuyor. Konağın bir duvarının ise adeta yazı tahtasına dönmesi dikkat çekiyor. Sivas kent merkezi Ferhatbostan Mahallesinde bulunan ve yaklaşık 200 yıldır ayakta duran konak sağlamlığıyla dikkat çekiyor. Horasan tarzı sıva ile inşa edilen ve az kaldığı için adeta şehrin tapusu haline gelen konak restore edilmeyi bekliyor. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununca korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen konağın bir duvarının ise gençler tarafından adeta yazı tahtasına dönüştürülmesi tepki çekiyor. Tarih kokan konağın restore edildikten sonra kafe veya da bir düğün salonuna dönüştürülmesi planlanıyor. “Mimar sıvasına hayran kalmıştı” Evin günümüzdeki sahiplerinden Musa Şeker, bir mimarin konağa gelip inceleme yaptığında sıvasına hayran kaldığını söyleyerek, “ Bulunduğumuz konak Sivas’ın yerlilerinden Rıza Yeşilbey diye biri vardı. Sivas’ın tek nalburuydu. Ona aitti. 50 yıldır da bizde. Şuanda tescillendiği için hiç bir şey yapamıyoruz. Tescil işi bittikten sonra bakanlığın yardımıyla tamir edilecek. Tamirden sonrada kafe olarak planlandı. O plan üzerinde gelecekte değerlendireceğiz. Kültür Bakanlığı Müze Müdürlüğünden gelenler ‘200 yıllık vardır’ dediler. Onlar evi çok beğendiler. Eski ahşap yapılar malum kullanılan malzemeleri herhalde bu beton yerine kullanılan kireçle yapılan bir malzeme varmış. Horasan sıva onlardan dolayı. Bir mimar gelmişti sıvasına hayran kalmıştı, ‘Ben böyle sıva görmedim’ demişti. ‘Böyle sıva şimdi yapılmıyor’ dedi.
‘Onun harcı çok farklı bir malzeme’ dedi” diyerek konuştu.
Konağın birçok taliplisi var Şeker, konağın alıcısının çok olduğunu ifade ederek, “ Burası tescillendikten sonra boş kalmasın diye bende zaman zaman geliyorum. Domates, biber ve soğan gibi sebzeler yetiştiriyorum. Bana bir oyalanma oluyor. Binanın içi bu işin tamirini yapanları getirdim dedim ya o insanlar dedi ki, ‘Bu bina çok sağlam’. Kültür Müdürü bunlar çok azaldığı için bunlar şehrin tapusu. Çokta taliplisi var. Birkaç kişi var. ‘Yapıldıktan sonra bana ver’ diye. Hatta butik otel bile yapmayı düşünenler varmış” şeklinde konuştu.

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