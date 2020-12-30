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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
200'ün üzerinde göçmeni taşıyan gemi yakalandı

200'ün üzerinde göçmeni taşıyan gemi yakalandı

gemiden ve göçmenlerden detaylar

( İZMİR ) - İZMİR

Euro Akalan Euro İtalya 


- Dün İstanbul'dan yola çıkan düzensiz göçmenlerin içinde bulunduğu Atlas adlı gemi, Çeşme'de yakalandı. Geminin içinde çeşitli milletlerden 200'ün üzerinde düzensiz göçmenin bulunduğu öğrenildi. Dün İstanbul'dan İtalya'ya gitmek için yola çıkan Atlas adlı gemi, bugün sabah saatlerinde İzmir Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanarak Çeşme İskelesine getirildi.
Geminin ambarında Suriye, Afganistan, Irak uyruklu 200'ün üzerinde düzensiz göçmenin bulunduğu tespit edildi. Göçmenlerin gemiye binerken kişi başı 6 bin euro ödediği öğrenilirken, işlemlerinin tamamlanması sonrası İzmir İl Göç İdaresine sevk edileceği belirtildi. (MİA-CA-
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