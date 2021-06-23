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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- 200 kişilik ekip tarafından aranıyordu, cansız bedenine ulaşıldı

- 200 kişilik ekip tarafından aranıyordu, cansız bedenine ulaşıldı

ARŞİV GÖRÜNTÜLER

( BURSA ) BURSA

Jandarma Köpek Kurtarma Ekibi Ormanlı Şili 


- Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ailesiyle yaşadığı evden çıkarak kayıplara karışan ve yaklaşık 200 kişilik arama kurtarma ekibi tarafından aranan 28 yaşındaki Hüseyin Beyhan’ın ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde ailesi birlikte yaşayan 28 yaşındaki Hüseyin Beyhan, dün akşam saat 19.00 sıralarında ailesi ile tartışarak evden çıktı. Beyhan'ın eve gelmemesi üzerine yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye JAK, AFAD, NAK, AKUT, Yıldırım Belediyesi, ANDA, DASKUT Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Cansız bedenine ulaşıldı Bölgeye gelen yaklaşık 200 kişilik ekip, 6 farklı noktadan ormanlık alana girerek çalışma yürüttü. Ekipler termal drone ile havadan, iz takip köpekleri ve arazi araçlarıyla karadan tarama yaparken, çalışmalar sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Ormanlık alanda geniş çaplı arama yapan ekipler, sabah saatlerinde Hüseyin Beyhan’ın cansız bedenine ulaştı. Beyhan’ın, evine 500 metre uzaklıktaki ormanlık alanda, bir ağaca kendisini iple asarak canına son verdiği belirtildi. Beyhan’ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (BÖ-
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