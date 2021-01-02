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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
200 hayvanın bulunduğu çiftlikte çıkan yangın ekipleri seferber etti

200 hayvanın bulunduğu çiftlikte çıkan yangın ekipleri seferber etti

İtfaiye ekiplerinden görüntü

Besi Çiftliği Jandarma Efes Büyükbaş Hayvan Hayvan 

-Çiftlikten görüntü
-Genel ve detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaklaşık 200 büyükbaş hayvanın yer aldığı çiftlikte çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan Tanju Orhan’a ait, içerisinde yaklaşık 200 büyükbaş hayvanın yer aldığı üretim ve besi çiftliğinin içinde bulunan bir evde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Evin yandığını fark eden Orhan, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangının meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise, tedbir amaçlı bölgede hazır bulundu. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın, büyüyüp, hayvanların bulunduğu alana ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından, hiç kimsenin ve hiçbir hayvanın etkilenmemesi rahat bir nefes aldırırken, çiftlikte maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. (MU-RFK-
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