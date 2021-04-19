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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
20 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi özel ekip tarafından yakalandı

20 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi özel ekip tarafından yakalandı

- Şüphelilerin adliyeye sevkinden görüntü

( İZMİR )- İzmir'de cinayet şüphelisi 20 yıl sonra parmak izinden yakalandı İZMİR

Gayrimenkul Zengini Dolandırıcılık Polis Ekipleri Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı 


- İzmir'in Konak ilçesinde 20 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi, yeniden yapılan parmak izi taramasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından yakalandı. Olay 30 Nisan 2001 tarihinde Konak ilçesi Eşrefpaşa semtinde meydana geldi. İddiaya göre, evinde yalnız yaşayan gayrimenkul zengini Mustafa Enver Özmen (70), elleri, kolları ve ağzı bağlandıktan sonra başına tişört geçilerek boğularak öldürülmüş halde bulunmuştu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, faili meçhul cinayetle ilgili dosya hakkında yeniden çalışma başlatırken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, cinayetle ilgili sıkı takibe başladı.
Dedektif gibi çalışan ekip, olayın gerçekleştiği dairenin iç kapı kolundaki parmak izinin Adem Ö.'ye (53) ait olduğunu ortaya çıkardı. Adem Ö.'nün bir süre önce sahte para ve dolandırıcılık suçlarına karıştığı ve emniyete parmak izi verdiği anlaşılırken, şüpheli kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Suçlamaları reddetti Öte yandan Adem Ö.'nün Asayiş Şube Müdürlüğünde verdiği ifadede suçlamaları reddettiği, ifadesinde "O tarihte mobilyacıydım. Ayakkabı tamiratı da yapıyordum. Eve mobilya teslimi ya da tamirat için gitmiş olabilirim" dediği öğrenildi. Ancak şüphelinin cinayetten bir hafta önce Torbalı ilçesindeki mobilya dükkanını kapattığı ve eşiyle boşanıp yüklü bir borçla İzmir'e geldiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Adem Ö., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Özel ekip 18 yıllık cinayeti de çözmüştü Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, geçtiğimiz Mart ayında 18 yıl önce işlenen Alaittin Çırpan (58) cinayetini de çözerek, cinayet zanlısı olduğu belirlenen 2 kişiyi yakalamıştı. (AÇ-
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