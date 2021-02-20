Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
20 yaşındaki Nazlı’nın katil zanlısı cinayeti anlattı

20 yaşındaki Nazlı’nın katil zanlısı cinayeti anlattı

Arşiv görüntü

( İZMİR )- “Ellerimle boğdum, bir anda kendimi kaybettim” İZMİR

Sosyal Medya Ormanlı Katil Zanlısı Genç Kadın Cinayet 


- İzmir’de dün gece ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Ayşe Nazlı Kınacı’nın (20) katil zanlısı cinayeti itiraf ederek, bir anda kendini kaybederek genç kadını elleriyle boğduğunu söyledi.

İzmir’in Menderes ilçesinde, 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı’nın cansız bedeninin ormanlık alanda battaniyeye sarılı şekilde bulunması sonrasında gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden T.Ö.İ., Kınacı’yı daha önceden tanımadığını ve parkta tanıştığını söyledi.

Genç kadını otomobiline alarak Ürkmez Barajı mevkiine gittiklerini belirten T.Ö.İ., “Kendisiyle onun da rızasıyla birlikte oldum. Tecavüz etmedim. Daha sonra tartışmaya başladık ve ellerimle boğdum. Bir anda kendimi kaybettim. Daha sonra cesedi battaniyeye sarıp Atatürk Mahallesi Yaren Tepe mevkiindeki ormanlık alana attım. Çok pişmanım” dediği ifade edildi. Öte yandan, Kınacı’nın sosyal medya hesabından geçen 18 Ocak’ta yaptığı, “Korku kimseyi ölümden döndürmez, aslan gibi yaşayın” paylaşımı dikkat çekti. Talihsiz kadının cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement