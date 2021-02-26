20 yaşındaki gençlerden 28 Şubat belgeseli

-salondan görüntüler

-röpler

-belgeselden görüntüler

-genel ve detay görüntüler



( İSTANBUL )- Gençler 28 Şubat zulmünü beyaz perdeye taşıdı İSTANBUL



- Bir araya gelen 20 yaşlarındaki bir grup genç, post modern darbenin yıldönümünde bir ‘Tanık’ isimli bir belgesel film çekti. Yaklaşık 8 aylık bir çalışmayla o dönemin tanıklarının yaşadıklarının anlatıldığı belgeselin galası yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve çeşitli belediyelerin desteği ile 20 yaşındaki üniversiteli gençler, 28 Şubat’ın yıl dönümünde ‘Tanık’ isimli belgesel filmini çekti. Hepsi 20 yaşında olan gençler, 28 Şubat sürecinde başörtüleri nedeniyle alınmayan ya da ihraç edilen mağdurlarla bir araya geldi. Yaklaşık 8 aylık bir çalışmanın ardından gençler, mağdurların anlattıklarını beyaz perdeye taşıdı. Film o dönemi yaşayan 6 ismin birebir yaşadıkları üzerine kurulurken, gençlerin gözünden 28 Şubat’ın izleri beyaz perdeye taşındı. İstanbul Üniversitesi’nde çekilen belgesel filminin galası bu akşam gerçekleştirildi.

Zeytinburnu Kültür Merkezi’ndeki galaya AK Parti İstanbul Milletvekilleri Ravza Kavak Kan, Ahmet Hamdi Çamlı, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve çok sayıda davetli katıldı.

Galada konuşma yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bu akşam Zeytinburnu Belediyesi olarak genç kardeşlerimizin 28 Şubat’ı anlatan ‘Tanık’ isimli belgeselin galasına ev sahipliği yapıyoruz. Bu, 28 Şubat’ı yaşamamış, genç kardeşlerimizin geriye dönüp, belgelediği bir arşiv çalışması, yeniden değerlendirdiği bir belgesel. Bu belgeselin 28 Şubat’ı unutturmamasına katkı sunmasını diliyorum. Emeği geçen tüm genç kardeşlerimizi kutluyorum. Biz o günleri yaşadık, üniversiteyi okuduk, bütün kasvetiyle, bütün karanlığıyla hepimiz yaşadık. Allah yeniden böyle bir post modern darbe göstermesin. Ama 28 Şubat’ın planlayıcıları, bin yıl süreceğini söylemişlerdi, milletimizin büyük feraseti ve basireti ile ilk seçimde 28 Şubat kurgusu berhava oldu” diye konuştu.

Gala öncesi konuşan belgesel filmin senaristi Kerem Tekinalp, “Biz onların duygularına tercüman olmak istedik, röportajı yaparken çok zorlandık. 8 aydır bu iş için uğraşıyoruz, bugün de çok şükür meyvesini yemeye geldik. ‘Tanık’ filmi aslında birebir bir mücadele öykülerini anlatma isteğiyle başlamıştır. Tanık filmi 28 Şubat döneminde verilmiş olan mücadelenin gençlerin gözüyle anlatılmış halidir. Kısıtlı bütçelerle, zor imkanlarla buralara gelinmiş bir iş. 28 Şubat isimli bir kitap okuduk ve ardından bu hikayeler, burada kalmamalı ve şuan beyaz perdede” dedi.

(MT- MB-



loading...