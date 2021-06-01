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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
20 yaşındaki engelli gencin askere gitme hayali gerçek oldu

20 yaşındaki engelli gencin askere gitme hayali gerçek oldu

Ümranın Karakola götürülüşü

Hatıra Fotoğrafı Uttu Forma 

-Ümranın Selam verişi
-Ümranın nöbet tutuşu ve nöbet kulubesinde babası ile görüntülü konuşması
-ümranın yemekhanedeki duası

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde yaşayan 20 yaşındaki engelli Ümran Benek'in askere gitme hayali gerçek oldu. Bir günlüğüne silah altına alınan Benek üniforma giyip nöbet tuttu. Hilal beldesinde yaşayan ve 20 yaşına basan engelli Ümran Benek'in asker olma hayali, Şenoba ve Hilal Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Ekipler tarafından karakola götürülen Ümran Benek, asker üniforması giyip eğitim aldı. Nöbet de tutan Benek burada görüntülü olarak babası ile görüştü. Karakol yemekhanesinde diğer askerlerle birlikte yemek yiyen Benek hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmedi. Benek'in ailesi, Şenoba ve Hilal Karakol Komutanlığı ekiplerine oğullarının hayalini gerçekleştirdikleri için teşekkür etti.
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