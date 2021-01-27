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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
20 yaşındaki azılı suçluya JASAT engeli

20 yaşındaki azılı suçluya JASAT engeli

Hastaneye çıkarılışından görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

Jandarma Uyuşturucu Cinsel İstismar Hapis Cezası Uyuşturucu Bağımlısı 


- Denizli’de uyuşturucu bulmak için hırsızlık, cinsel istismar suçunu işleyen ve hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 yaşındaki genç, JASAT tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı, hırsızlık ve cinsel istismar suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 yaşındaki Sinan A. için operasyon düzenledi.
Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, Sinan A. yapılan operasyon ile saklandığı evinde kıskıvrak yakalandı. Ardından Sinan A., jandarmadaki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Öte yandan, Sinan A.’nın yaklaşık 8 yıldır uyuşturucu bağımlısı olduğu ve bu suçları da uyuşturucu bulmak için işlediği öğrenildi
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