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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
20 ton soğan ve 16 bin kasa küle döndü

20 ton soğan ve 16 bin kasa küle döndü

- Yangından görüntü

Salar Bild Yükselen Trol 

-- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-- Gökyüzünü saran dumanlardan görüntü
-- Görüntüler: düzce hal yangın kodu ile Tünele geçilecek

( DÜZCE )- Sebze meyve hali alev alev yandı- Halden yükselen alevler 1.5 saatte kontrol altına alındı DÜZCE

- Düzce’de sabah saatlerinde çıkan yangında sebze meyve hali alev alev yandı. 20 ton soğan ve 16 bin kasanın küle döndüğü yangın 1.5 saatte söndürülebildi. Yangın 06.30 sıralarında Düzce Akıncılar Mahallesi’nde bulunan sebze ve meyve halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangın Akınlar Mahallesi’nde bulunan Düzce Belediyesi Sebze ve Meyve Halinde sabah saatlerinde ahşap meyve kasalarının tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın patates ve soğanların bulunduğu alana sıçradı. Haldeki çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alındı. 1.5 saatlik müdahale sonrası kontrol altına alınarak söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi. 20 ton soğan ve 16 bin kasanın küle döndüğü yangın hakkında inceleme başlatıldı. (GY-BA-Y)
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