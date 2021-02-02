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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
20 milyon liralık haksız kazanç elde eden tefecilere operasyon

20 milyon liralık haksız kazanç elde eden tefecilere operasyon

Zanlıların adli tıpa getirilmesi

Adli Tıp Yakalama Kararı Tefecilik Şafak Vakti Avcılık 

-Adli tıpa alınması

( ADANA )- Adana tefecilik yaparak 91 kişiden 20 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen şebekeye yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı ADANA

- Adana'da tefecilik yaparak 20 milyon lira haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yapan bir şebekenin 91 kişiyi mağdur edip, 20 milyon TL haksız kazanç elde ettiğini belirledi. Polis bu bilgi üzerine savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda şebekeye mensup 14 kişiyi tespit eden ekipler, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. 14 adrese 250 polisle eş zamanlı baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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