20 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtan yürüyerek çıktılar

-araçtan vatandaşların yardımıyla çıkıp yürüyen insanlar

-yukarı çıkmaları

-olay yerindeki kalabalık

-olay yerine gelen ambulanslar



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaklaşık 20 metrelik uçurumdan yuvarlanan araçtaki 4 kişi yürüyerek yukarı çıktı. Şans eseri hafif şekilde yaralanan şahıslar ambulansta tedavi edildi. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi sanayi girişinde yaşandı. Sercan D.’nin kullandığı 27 ABV 098 plakalı volksvagen marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araçla birlikte uçuruma yuvarlanan 4 kişi, vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkıp yürüyerek yukarı çıktı. Olay yerine çağrılan ambulanslarda tedavi altına alınan şahısların hafif şekilde yaralandıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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