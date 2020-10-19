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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
20 metre yükseklikte hem korona tedbirlerini hem de iş güvenliğini hiçe saydılar

20 metre yükseklikte hem korona tedbirlerini hem de iş güvenliğini hiçe saydılar

Binanın çatısındaki ustalar

Çatı Katı İş Güvenliği Kamera İlginç Görüntü 

-Binanın yüksekliği
-Çatının ucuna gelen usta
-Sarı tişörtlü maskesi çenesinde olan kişi
-Hiç bir iş güvenliği önlemi almamaları
-Havanın kararması

( BURSA -ÖZEL)- Çatı montaj yapan ustaların tehlikeli çalışması kameralara yansıdı BURSA

- Bursa’da 7 katlı binanın çatı katına montaj yapan ustaların hem korona virüs tedbirlerini hem de iş güvenliğini hiçe sayması ortaya ilginç görüntü çıkardı. Merkez Nilüfer ilçesinde 7 katlı bir binanın çatı katına montaj için çıkan ustalar iş güvenliğini hiçe saydı. Yaklaşık 20 metre yüksekliğe çıkan 2 usta, akrobasi göstericileri gibi hareket etti. Ustaların maske taktığı gözlenirken, düşme ihtimaline karşı hiçbir önlem almamaları dikkat çekti. Çatının tavanına montaj yapan ustaların, adeta ölüme meydan okurcasına köşeye kadar tedbir almadan gelmeleri görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Havanın kararmasıyla ustalar da işlerini bitirip korkulan olmadan çatıdan aşağı indi.
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