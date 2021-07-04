20 metre derinlikteki kuyuya düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

-Kediyi kurtarma operasyonun

-Kedinin kurtarılması

-Kediden detaylar

-Ali Şahin röportaj



( ANTALYA )- İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kediyi kurtardı ANTALYA



- Antalya’nın Serik ilçesinde 20 metre derinlikteki kuyuya düşen yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu. Kedi, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Serik ilçesine bağlı Karadayı Mahallesi'nde akşam saatlerinde bahçede bulunan kuyudan kedi sesini duyan bir vatandaş durumu 112’yi arayarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri kuyuya düşen yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, ip yardımıyla 20 metre aşağıda bulunan yavru kediyi sağ salim çıkarmayı başardı. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma operasyonu sonrası yavru kediyi sahiplenen mahalle sakini Ali Şahin, “Bizim yeğen duymuş kedinin sesini kuyudan. İtfaiye ekiplerini çağırdık. Böyle bir güzel kediyi kurtardık. İsteyen olursa sahiplendiririz. Evimizde var, buna da bakacağız. Teşekkür ederim itfaiye ekiplerine bu saatte gelip yardımcı oldular. Kedimiz kuyudan çıktığı için adını kuyu koyacağız” diye konuştu.



