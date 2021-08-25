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20 kilo 600 gram esrarla yakalanan şahıs gözaltına alındı
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
20 kilo 600 gram esrarla yakalanan şahıs gözaltına alındı

20 kilo 600 gram esrarla yakalanan şahıs gözaltına alındı

ŞÜPHELİNİN ADLİYEYE GELİŞİ

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Gözaltı Emniyet Müdürlüğü Polis Ekipleri 

-YAKALANAN ESRAR FOTOĞRAFI

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, polis ekiplerinin TEM Otoyolu’nda yaptıkları operasyonda 20 kilo 600 gram esrar ve ruhsatsız tabancayla yakalanan 1 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İl sınırlarına girdiği belirlenen araç TEM’de kurulan uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada bagaj kısmında 70 paket halinde 20 kilo 600 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Otomobil sürücüsü M.E. gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen M.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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