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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
20’inin üzerinde güvenlik kamerası incelendi, hırsızlık zanlısı yakalandı

20’inin üzerinde güvenlik kamerası incelendi, hırsızlık zanlısı yakalandı

Şüphelilerin yer aldığı güvenlik kamera görüntüleri

Hırsızlık Zanlısı Güvenlik Kamerası Araç Plakası Dizüstü Bilgisayar Polis Ekipleri 

-Zanlıların kullanmakta olduğu otomobil
-Şüphelilerin eve doğru yürümeleri
-Yakalanan zanlı S.H.B.’nin emniyetten adliyeye sevk edilişi
-Detaylar.

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde hırsızlık yaptığı belirtilen şüpheli, onlarca güvenlik kamerası tarafından izlendikten sonra yakalandı. Zanlının, hırsızlık için kiralık araç kullandığı tespit edildi. Edinilen bilgiye göre olay 6 Nisan sabaha karşı saat 04:00 sıralarında İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi Ihlamur Caddesindeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre H.T. isimli şahsa ait bir eve giren hırsızlar, ikametten 1 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu ve 4 bin lira parayı çalıp kayıp karıştı. Ev sahibi H.T.’nin ihbarı üzerin harekete geçen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hırsızlık konusuyla alakalı geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler ilk olarak inceledikleri 21 ayrı KGYS kameralarından 60 saate yakın görüntü kaydını izleyerek şüphelinin olay yerine geldiği araç plakasını belirledi. Plaka bilgileri tespit edilen ve kiralık olduğu belirlenen aracın kaçış güzergahını adım adım izleyen emniyet ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin 2 kişi olduğunu saptadı. Zanlıların, ilçedeki Belediye Pazarı açık otoparkına bir otomobille geldikten sonra yaya olarak olay yerine geçtikleri ve olay sonrası otoparktan aynı araçla uzaklaştıkları tespit edildi. Şüphelilerin kullandıkları aracın plakasından otomobilin Bağcılar’daki bir araç kiralama şirketi üzerinden olay günü kiralandığı belirlendi. Aracı kiralayan olayın şüphelilerinden S.H.B. (22) isimli zanlının Bağcılar Güneşli Mahallesi’nde oturduğu belirlendi. Zanlı önceki gün polis ekiplerince düzenlenen operasyonla evinde yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Gürpınar Polis Merkezine götürüldü. Zanlı, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün “Evden Hırsızlık” suçu kapsamında adli makamlara sevk edildi. Şüpheli S.H.B., çıkarıldığı mahkemece ‘adli kontrol hükümleri’ uyarınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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