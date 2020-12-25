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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
20 günlük bebeği evde bırakıp yankesiciliğe çıktılar

20 günlük bebeği evde bırakıp yankesiciliğe çıktılar

Adliyeden detaylar

Hastane Kol Saati Harekete Geç Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Şahıslar adliyeye sevk edilirken görüntü
-Bebeği ile gelen anneden detaylar
-Polis aracından detaylar
-detay

( TEKİRDAĞ )- Kaçarken 2 polisi yaralayan 3 yankesici kıskıvrak yakalandı TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da 20 günlük bebeği evde bırakıp pazarda yankesiciliğe çıkan, kaçakken 2 polisi de yaralayan anne, oğlu ve gelininden oluşan yankesiciler, polisin geniş çaplı operasyonu ile yakalandı.Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Yavuz mahallesinde kurulan Perşembe Pazarında “Yankesicilik“ ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipleri harekete geçti. Pazara giden polis ekipleri, Y.B. isimli kadının tezgah önünde şüpheli hareketler ettiğini fark etti. Polisi gören Y.B. koşarak uzaklaşmaya başladı.
Polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan kadının üst aramasında 375 TL nakit para ele geçirildi.40 yaşındaki Y.B. gözaltına alınırken polis ekipleri olayı derinlemesine incelemeye aldı. Yapılan geniş çaplı araştırmalarda Y.B.’nin oğlu ve gelini ile birlikte Çorlu ilçesinden 34 UV 8668 plakalı araç ile yankesicilik yapmak üzere Süleymanpaşa’ya geldikleri ve aracın çevre yolunda İstanbul istikametine seyir halinde olduğu tespit edildi.Kaçmaya çalışırken 2 polise çarptıPolis ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinden İstanbul çıkışı Bahçelievler mahallesinde mevkiinde söz konusu aracı durdurmak için vaziyet aldı. Polis ekiplerini görünce yavaşlayan araç son bir anda manevra yaparak kaçmaya çalışırken iki polise çarptı. Hafif yaralanan 2 polis hastaneye sevk edilirken, şahısların aracı kıskıvrak yakalandı. Araçta sürücü olarak bulunan 23 yaşındaki Ş.B. ve 22 yaşındaki eşi S.B. zor kullanılarak gözaltına alındı.20 günlük bebeği bırakıp yankesiciliğe çıkmışlarŞahıslar ve araçta yapılan aramada 13 bin 790 TL para, 6 adet cep telefonu, 1 adet kol saati muhafaza altına alınarak daha sonra sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şahısların alınan ifadelerinde baba mesleği olduğu için bu işi yaptıklarını itiraf ettiler. Ayrıca şahısların 20 günlük bebeği evde bırakıp ailece yankesiciliğe çıktıları öğrenildi. Ş.B. ve S.B.’ye ait 20 günlük bebekte sonradan emniyete getirilerek anneye verildi.
Kaynana Y.B., gelin S.B. ve oğul Ş.B. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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