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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
20 bin bıçak, muşta, kılıç, kama ele geçirildi

20 bin bıçak, muşta, kılıç, kama ele geçirildi

Ele geçen malzemelerin görüntüsü

Kaçak Akalan Kapsam Dışı Şafak Vakti Mermi 

-Silahlar
-Bıçaklar
-Kama ve muştalar
-Uziler

( ADANA )- Adana merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda ele geçirilen bıçak, muşta, kılıç ve kama dikkat çekti ADANA

- Adana merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 20 ruhsatsız tabanca, 691 mermi, 67 av tüfeği, 6 uzi silahın yanı sıra 20 bin bıçak, muşta, kılıç ve kamanın ele geçirilmesi dikkat çekti.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda Adana’dan Türkiye geneline silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan bir şebekenin olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine şebekeyi 6 ay önce teknik ve fiziki olarak takibe başladı.
Yapılan takip sonucunda zanlıların 10 kişi olduğu, tabanca, av tüfeği ve kapsam dışı bıçak kaçakçılığı yaptığı belirlendi.Zanlıların yakalanması için bu sabah şafak vakti Adana merkezli İstanbul ve Gaziantep’te operasyon başlatıldı. Özel harekatın da aralarında bulunduğu 500 polisle 30 adrese yapılan baskınlarda 9 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 6 uzi silah, 20 ruhsatsız tabanca, 691 mermi, 67 av tüfeği ve 20 bin muşta, bıçak, kama ve kılıç ele geçirildi. Zanlılardan ele geçen tabanca, tüfek, kama, kılıç, muşta ve bıçaklar sergilendi.
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