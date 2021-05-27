2 yıl sonra vücudundan çıkartılan kurşun, silahı ateşleyeni tespit edecek
21 Ağustos 2019 tarihinde yaralı şahısların Ordu Devlet Hastanesi'ne getirilmesi ve detay görüntüler arşiv
( ORDU ) -- Ordu’da yaklaşık 2 yıl önce 2 gurup arasında çıkan ve 1 kişinin de öldüğü silahlı çatışmada yaralanan şahsın vücuduna isabet eden kurşun, operasyon ile alındı- Şahsı yaralayan kurşunun hangi silahtan ateşlendiği ise yaklaşık 2 yıl sonra çıkartılan kurşunun balistik raporuna göre belli olacak ORDU
- Ordu’nun Gölköy ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce yaşanan ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmada, kritik bölgesine kurşun isabet şahsı yaralayan kişi, ameliyatla çıkartılan kurşunun balistik inceleme raporuna göre belli olacak. Olay, Gölköy ilçesine bağlı Damarlı Mahallesi’nde, 21 Ağustos 2019 tarihinde meydana geldi. İki gurup arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada, tüfekle vurularak ağır yaralanan Cihat Çelenk, tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiş, aynı olayda G.A., C.Ç. ve F.Ç. ise yaralanmıştı. Yaklaşık 2 yıl boyunca vücuduna kurşunla yaşadı Olayın arından vücuduna kurşun isabet eden C.Ç., ameliyata alınmak istedi ancak doktorlar kurşunun hayati tehlike arz eden bir bölgede olduğundan müdahale edemedi. Kim tarafından ateşlendiği belli olmayan silahla yaralanan ve vücuduna isabet eden kurşunu yaklaşık 2 yıl boyunca vücudunda taşıyan C.Ç., 24 Mayıs'ta Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyat oldu ve kurşun çıkartıldı. Şahsı yaralayan kurşun, balistik incelemeye gönderildi Adli süreç ve hastane incelemelerinin arından Samsun OMÜ Tıp Fakültesinde başarılı bir operasyon geçiren C.Ç.’nin vücudundan kurşun çıkartıldı. C.Ç.’yi yaralayan tabancanın, kurşuna yapılacak balistik inceleme sonucu ortaya çıkacağı ve şahsı yaralayan kişinin bu şekilde tespit edeceği öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili 5 kişinin tutukluluklarının devam ettiği bilgisine ulaşıldı. (SK-SLH-
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